Суркис простил Алиева

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, комментируя нынешнюю ситуацию в клубе, снова обратил взор на полузащитника Александра Алиева. Совсем недавно молодой футбольный талант попал в очередную опалу, когда за нарушение спортивного режима был изгнан из рядов молодежной сборной Украины, которая готовилась отборочным матчам чемпионата Европы. Естественно, это автоматически отразилось и на его внутриклубных отношениях к перспективному полузащитнику.



Но, похоже, бездарные действия "Динамо" в матче против румынской "Стяуа" настолько взбудоражили совладельца ФК "Динамо", что он заявил: "Я понял, что Алиев действительно что-то понял. Я не думаю, что молодой колумбиец Отальваро, который вышел в матче со "Стяуа", помог команде больше, чем мог бы помочь Алиев, имеющий больший опыт игры в "Динамо". Я считаю, что если Алиев возьмется за ум, это будет наше усиление", передает «Наш спорт».



По словам президента столичного клуба, у него состоялся серьезный разговор с футболистом, после которого он дал "последний шанс" талантливому игроку. Похоже, теперь у Алиева есть шанс попасть в список восемнадцати, которые в понедельник отправятся в Мадрид на матч против местного "Реала" и сыграть свой второй матч за "Динамо" в еврокубках.