Шевченко: Чего мне не хватает, так это голов

Своими впечатления от английского чемпионата Андрей Шевченко поделился в телефонной беседе, передает СПОРТ СЕГОДНЯ.



Российская газета: Андрей, вы уже почувствовали себя "своим" в Англии?

Андрей Шевченко: Здесь действительно царит потрясающая атмосфера, и не только на футбольных полях! Футбол в Англии любят и великолепно в нем разбираются. Единственное, чего мне не хватает, так это голов. (Смеется.)



РГ: У "Челси" амбициозные планы на сезон. По-вашему, на что способен клуб?

Шевченко: На многое. Перед нами ставят только максимальные цели - как в первенстве страны, так и в Лиге чемпионов. Не думаю, что с таким набором исполнителей мы должны кого-то бояться.



РГ: В прессе промелькнула информация, что вы не собираетесь покидать туманный Альбион до конца своей карьеры. Это правда?

Шевченко: Мне по душе английский образ жизни, эта команда, болельщики. Думаю, что и у меня получится продемонстрировать свое умение играть в футбол в полной мере. О завершении карьеры пока не думаю, как и о том, чтобы играть где-нибудь еще.