НХЛ «наплевала» на вердикт федерации хоккея России

Вице-президент Национальной хоккейной лиги Уильям Дэйли не собирается признавать решения Арбитражного комитета Федерации хоккея России по "делу Малкина". В интервью информационному агентству Canadian Press функционер НХЛ заявил, что "у нас есть серьезные сомнения относительно юридической силы и обязательности исполнения решений этой частной арбитражной группы".



Как сообщает ИТАР-ТАСС, ситуация получается весьма забавная. Во-первых, НХЛ подписывает соглашение по денежной компенсации за европейских игроков с Международной хоккейной федерацией; во-вторых, ИИХФ идет навстречу этой Лиге в связи с участием НХЛовцев в Олимпиадах и чемпионатах мира, а также с организацией раз в два года молодежных чемпионатов мира. Но с другой стороны НХЛ не признает законных действий одного из членов ИИХФ (в данном случае - ФХР, которая действует в соответствии с Уставом ИИХФ).



Нападающий магнитогорского "Металлурга" и сборной России Евгений Малкин был дисквалифицирован в пятницу согласно регламенту ФХР, и 20-летнему центрфорварду запрещено выступать в составах российских или иностранных команд до урегулирования контрактных обязательств со своим клубом. Это решение принято на основании действующего законодательства РФ, нормативных актов и положений контракта профессионального хоккеиста Малкина. Кстати, решение Арбитражного комитета ФХР доведено до сведения ИИХФ, которая должна предпринять меры для запрета выступлений в каких-либо клубах дисквалифицированных игроков. Впрочем, президент ИИХФ Рене Фазель не спешит предпринимать какие-либо действия.



"Решение арбитража лишний раз доказывает, как необходимо присоединение ФХР к нашему соглашению с НХЛ по денежной компенсации за игроков, - считает глава ИИХФ. - Но в ситуации с Малкином это, скорее всего, дело клубов, которые должны договориться между собой". ФХР не присоединяется к договору, так как в случае отъезда игрока его клуб просто теряет по меньшей мере 500 тысяч долларов.

Фазель дипломатично не комментирует ни заявления Дэйли, ни возможные действия ИИХФ в связи с решением Арбитражного комитета ФХР.



По словам одного из агентов Малкина, они пока не определились, подавать ли апелляцию на решение арбитража. "Мы собираемся тщательно изучить решение ФХР и продолжаем исследовать все возможные позиции по этому вопросу", - сказал представитель хоккеиста, добавив, что вердикт арбитража никак не скажется на участии Малкина в тренировочном лагере "Питтсбург Пингвинз".



Имеющий с "Металлургом" действующий контракт до 30 апреля 2007 года, Малкин заключил 5 сентября трехлетний контракт с "пингвинами". И был дисквалифицирован как игрок, "имеющий два и более контрактов". Кстати, еще в прошлом году Евгений подписал двухлетнее соглашение с "Магниткой", а минувшим летом по просьбе хоккеиста этот контракт был перезаключен на новых условиях, которые выдвинул сам игрок. Однако несколькими днями спустя Малкин тайно сбежал в Северную Америку, когда в составе команды отправился на предсезонный сбор в Финляндию.