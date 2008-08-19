Костя Цзю выиграл на Олимпиаде ящик водки

Бывший абсолютный чемпион мира среди боксеров-профессионалов Константин Цзю, находящийся в настоящее время на Олимпийских Играх в Пекине, выиграл ящик водки. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на австралийские СМИ, этот приз был разыгран в "Доме друзей Олимпиады" в конкурсе по стрельбе из лука. Цзю удалось попасть в "яблочко" с первого выстрела и таким образом обойти своих соперников, среди которых был аккордеонист Петр Дранго и бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо Дмитрий Носов. Комментируя итоги состязаний, Дранго посетовал на то, что во время выстрела ему мешали вспышки фотоаппаратов, а Носов объяснил свою неудачу тяжелой рукой. Часть своего выигрыша бывший боксер тут же подарил своим соперникам по соревнованию, в шутку пожелав им "доброго здоровья". Вместе с Цзю поболеть за сборную России в Пекин также приехали хоккеист Александр Овечкин, певцы Филипп Киркоров, Жасмин, Пелагея, Юлия Началова, Анита Цой и многие другие.