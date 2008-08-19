Секрет побед олимпийцев – в нездоровом питании

Американские диетологи пришли к выводу, что самые лучшие спортсмены генетически одарены и им свойственно обильное питание. Количество еды, разнообразие ингредиентов в одинаковой степени зависят от физиологических особенностей того или иного спортсмена и от вида спортивного состязания. Некоторые атлеты превышают все нормы, но остаются в прекрасной форме и устанавливают новые и новые рекорды. Это - природный дар, передающийся генетически. К такому мнению пришли американские диетологи, проанализировавшие особенности питания некоторых олимпийцев на Играх-2008 в Пекине. Поводом для исследования стала легендарная прожорливость американского пловца Майкла Фелпса, который завоевал в Пекине восемь золотых медалей. День для Фелпса начинается с завтрака великана: трех сэндвичей с сыром, помидорами, жареным луком и яйцами, трех тостов, обильно присыпанных сахарной пудрой, миски овсянки и трех оладий с шоколадом. Согласно данным некоторых СМИ, пловцу рекомендовано в сутки поглощать от 8 тысяч до 10 тысяч калорий. Есть сведения, что в отдельных случаях "норма" превышает 12 тысяч калорий, передает ИТАР-ТАСС. Ничего сверхъестественного в таком аппетите нет, указывает диетолог из Бостона Нэнси Кларк. По ее убеждению, Фелпс употребляет в пищу ровно столько, сколько требуется его организму для соревнований. "Он большой как лимузин. А лимузину требуется больше горючего, чем малышке "мини-купер". Голод - это просто запрос о горючем", - замечает специалист по питанию, неоднократно работавшая с олимпийскими сборными США. Кларк считает, что в спортивной гимнастике большой запас калорий не требуется. Наиболее ярким примером является самая титулованная гимнастка в истории США, семикратная олимпийская медалистка Шэннон Миллер. Ее завтрак состоял из двух вафель с маслом и сиропом, а пицца на столе появлялась не чаще раза в неделю. Типичный рацион гимнаста состоит из изделий из дробленого зерна, молока и банана на завтрак; сэндвича с супом, энергетических батончиков и фруктов на обед; цыпленка с рисом и овощами на ужин. Штангисты в принципе питаются точно также, но в большем объеме и с упором на высокое содержание протеинов. Стайерам необходимы калории. Чтобы не объедаться каждый час, им рекомендуются натуральные соки, сладкие напитки или орехи. Если есть время для обеда, то подаются картофель, рис, хлеб, рыба, цыплята, говядина и овощная смесь. Все же насыщенность пищи жирами - не лучший рецепт для олимпийских рекордов. В прыжках в воду, гимнастике и беге лишний вес создает проблемы. По наблюдениям американских диетологов, спортсменки обычно относятся к еде с опаской из боязни набрать вес, спортсмены озабочены только тем, как им зарядиться поплотнее. Количество калорий, которые поглощает Фелпс, чересчур большое, полагает Кларк. По ее словам, для женщин стандарт - 2-3 тысяч калорий, для мужчин - до 5 тысяч. "Говорят, что у самых лучших атлетов - самая нездоровая диета. Но лучшие атлеты на самом деле генетически одарены. Им свойственно обильно питаться, получать от этого удовольствие и выгоду", - заключила диетолог.