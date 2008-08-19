Секрет побед олимпийцев – в нездоровом питании

19 августа 2008, 10:10

Американские диетологи пришли к выводу, что самые лучшие спортсмены генетически одарены и им свойственно обильное питание. Количество еды, разнообразие ингредиентов в одинаковой степени зависят от физиологических особенностей того или иного спортсмена и от вида спортивного состязания. Некоторые атлеты превышают все нормы, но остаются в прекрасной форме и устанавливают новые и новые рекорды. Это - природный дар, передающийся генетически. К такому мнению пришли американские диетологи, проанализировавшие особенности питания некоторых олимпийцев на Играх-2008 в Пекине. Поводом для исследования стала легендарная прожорливость американского пловца Майкла Фелпса, который завоевал в Пекине восемь золотых медалей. День для Фелпса начинается с завтрака великана: трех сэндвичей с сыром, помидорами, жареным луком и яйцами, трех тостов, обильно присыпанных сахарной пудрой, миски овсянки и трех оладий с шоколадом. Согласно данным некоторых СМИ, пловцу рекомендовано в сутки поглощать от 8 тысяч до 10 тысяч калорий. Есть сведения, что в отдельных случаях "норма" превышает 12 тысяч калорий, передает ИТАР-ТАСС. Ничего сверхъестественного в таком аппетите нет, указывает диетолог из Бостона Нэнси Кларк. По ее убеждению, Фелпс употребляет в пищу ровно столько, сколько требуется его организму для соревнований. "Он большой как лимузин. А лимузину требуется больше горючего, чем малышке "мини-купер". Голод - это просто запрос о горючем", - замечает специалист по питанию, неоднократно работавшая с олимпийскими сборными США. Кларк считает, что в спортивной гимнастике большой запас калорий не требуется. Наиболее ярким примером является самая титулованная гимнастка в истории США, семикратная олимпийская медалистка Шэннон Миллер. Ее завтрак состоял из двух вафель с маслом и сиропом, а пицца на столе появлялась не чаще раза в неделю. Типичный рацион гимнаста состоит из изделий из дробленого зерна, молока и банана на завтрак; сэндвича с супом, энергетических батончиков и фруктов на обед; цыпленка с рисом и овощами на ужин. Штангисты в принципе питаются точно также, но в большем объеме и с упором на высокое содержание протеинов. Стайерам необходимы калории. Чтобы не объедаться каждый час, им рекомендуются натуральные соки, сладкие напитки или орехи. Если есть время для обеда, то подаются картофель, рис, хлеб, рыба, цыплята, говядина и овощная смесь. Все же насыщенность пищи жирами - не лучший рецепт для олимпийских рекордов. В прыжках в воду, гимнастике и беге лишний вес создает проблемы. По наблюдениям американских диетологов, спортсменки обычно относятся к еде с опаской из боязни набрать вес, спортсмены озабочены только тем, как им зарядиться поплотнее. Количество калорий, которые поглощает Фелпс, чересчур большое, полагает Кларк. По ее словам, для женщин стандарт - 2-3 тысяч калорий, для мужчин - до 5 тысяч. "Говорят, что у самых лучших атлетов - самая нездоровая диета. Но лучшие атлеты на самом деле генетически одарены. Им свойственно обильно питаться, получать от этого удовольствие и выгоду", - заключила диетолог.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять