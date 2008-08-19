Суркис: Настоящей изменой и преступлением будет утрата Евро-2012

В понедельник, 18 августа, на официальном сайте Президента Украины замглавы Секретариата Президента Украины Андрей Кислинский заявил, что по имеющейся у него информации, Григорий Суркис будто бы вошел в состав созданного в Москве координационного центра «Выборы-2010». В связи с этим, как сообщили «СПОРТглавреду» из пресс-службы ФФУ, президент федерации футбола Украины, член Исполкома УЕФА вынужден заявить следующее: - Еще год назад, сразу после победы в Кардиффе, я четко и однозначно заявил о своих жизненных приоритетах на ближайшие пять лет. Во многих интервью на эту тему акцентировал внимание общественности на том, что все без исключения работники ФФУ во главе со мной являются людьми аполитичными, поскольку ни один политический проект и близко не даст тех дивидендов, которые реально принесет обществу Евро-2012. С тех пор я не менял своих взглядов на политику. Поэтому прошу не спекулировать на моем имени и не отвлекать меня от срочных вопросов подготовки к проведению финального турнира чемпионата Европы по футболу 2012 года. А что касается упрека в измене национальных интересов, то это точно не обо мне. Потому что настоящей изменой и преступлением перед нынешними и будущими поколениями будет утрата Евро-2012. Я публично заявлял об этом перед высшим руководством государства и могу повторить это снова.