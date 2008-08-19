Газзаеву предлагают возглавить «Сатурн»

Главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев получил предложение возглавить другой российский клуб - подмосковный "Сатурн". Об этом сообщает «Советский спорт». В июле президент армейцев Евгений Гинер объявил, что Газзаев покинет клуб по окончании сезона-2008, но если наставник решит возглавить "Сатурн", он уйдет из ЦСКА уже сейчас. Пост главного тренера "Сатурна" стал вакантным 8 августа, когда в отставку был отправлен прежний наставник подмосковного клуба Гаджи Гаджиев. Ранее предполагалось, что Газзаев доработает в ЦСКА до конца года, после чего армейцы начнут поиск нового тренера. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев предложил Газзаеву по окончании сезона-2008 возглавить олимпийскую сборную России. Среди претендентов на пост наставника ЦСКА назывались итальянцы Роберто Манчини и Альберто Дзаккерони, а также англичанин Гарри Реднапп. Отметим, Дзаккерони также считается одним из кандидатов на пост главного тренера "Сатурна". В настоящее время "Сатурн" занимает 13-е место в чемпионате России. В 18 турах подмосковные футболисты набрали 18 очков. ЦСКА находится на пятом месте с 28-ю очками.