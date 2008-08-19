Исинбаева станет капитаном ж/дорожных войск

Российская легкоатлетка Елена Исинбаева, 18 августа выигравшая золотую медаль Олимпиады-2008 в прыжках с шестом, станет капитаном железнодорожных войск. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о награждении спортсменки, установившей мировой рекорд, медалью "За службу в железнодорожных войсках", сообщает Интерфакс. По словам помощника командующего железнодорожными войсками Минобороны РФ Владимира Карпенко, решение о награждении Исинбаевой медалью будет обсуждаться на заседании аттестационной комиссии. Спортсменка была призвана в железнодорожные войска в 2003 году для прохождения службы по контракту и в настоящее время является старшим лейтенантом. 18 августа Елена Исинбаева стала чемпионкой Олимпиады в Пекине, установив новый мировой рекорд в прыжках с шестом (5,05 метра). Таким образом, россиянка стала двукратной олимпийской чемпионкой - четыре года назад она победила на Играх в Афинах.