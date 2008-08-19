Футбол. Сборная России потеряла двух лидеров

Игроки основного состава сборной России по футболу Динияр Билялетдинов и Александр Анюков не смогут принять участия в товарищеском матче с Голландией (20 августа). Анюков не смог прибыть в расположение команды из-за межреберной невролгии, а Билялетдинову назначено лечение микронадрыва икроножной мышцы, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт Российского футбольного союза. В сообщении на сайте ФХР говорится, что вопрос о том, будут ли на матч с Голландией вызваны другие футболисты, решается. При этом на сайте подмосковного "Сатурна" появилось сообщение, что в сборную России вызван полузащитник этого клуба Роман Воробьев. Матч Россия - Голландия состоится 20 августа в Москве на стадионе "Локомотив" и начнется в 21:15 по московскому времени. Напомним, что 21 июня эти команды встречались в 1/4 финала Евро-2008, и та игра завершилась победой россиян в дополнительное время (3:1).