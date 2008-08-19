Арсен Венгер выступил в поддержку Эммануэля Адебайора

Арсен Венгер призвал фанатов "Арсенала" поддержать Эммануэля Адебайора, сообщает «Спорт Экспресс». Напомним, что этим летом тоголезец вполне мог уйти из лондонского клуба. Заинтересованность в услугах футболиста проявляли "Барселона" и "Милан". Форвард заявлял, что покинет стан "канониров", если руководство команды не увеличит размер его зарплаты. Недовольные таким поведением одного из своих лидеров болельщики "Арсенала" освистали его в ходе матча первого тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича". Вчера футболист все-таки заключил новое соглашение, рассчитанное до 2012 года. Финансовые условия контракта не разглашаются. Вчера же Арсен Венгер выступил с обращением к фанатам. "Адебайор - один из ведущих наших игроков. Несмотря на то, что в межсезонье у нас было много разногласий, я очень рад, что "Арсеналу" удалось сохранить такого мастера. Мне бы хотелось, чтобы болельщики также забыли о всех событиях, связанных с новым контрактом Эммануэля, и вновь приняли его в качестве нашего ключевого игрока. Каждый футболист нуждается в поддержке со стороны публики", - сказал французский наставник.