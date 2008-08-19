Ибрагимович: Моуринью преобразил игру "Интера"

Нападающий миланского "Интера" Златан Ибрагимович заявил, что счастлив тренироваться под руководством Жозе Моуринью, сообщает «Спорт Экспресс». Напомним, что у шведского игрока не всегда хорошо складывались отношения с предыдущим наставником команды Роберто Манчини. "Моуринью прекрасно умеет найти контакт с футболистами. Он очень хороший человек и прекрасный тренер. После того как португалец пришел в "Интер", мы стали играть значительно лучше. У нас появляется свой быстрый, атакующий стиль", - сказал форвард.