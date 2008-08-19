Знаменитый российский борец сумо арестован в Японии

В Японии за хранение папиросы с марихуаной арестован российский сумоист Солан Гаглоев, достигший в этом традиционном японском виде спорта самой высокой ступени мастерства среди иностранцев. Папироса «Беломор» с наркотиком была найдена в кошельке, который спортсмен потерял на одной из железнодорожных станций в Токио еще в июне нынешнего года. Его нашел прохожий и отнес в полицию. На владельца вышли по находившемуся в кошельке удостоверению личности. Гаглоев, выступающий под псевдонимом «Ваканохо», был задержан в понедельник, однако его имя сначала не было предано огласке, так как, по местному закону, это нельзя делать в отношении лиц, еще не достигших 20 лет. Однако вскоре выяснилось, что день рождения спортсмен отпраздновал 8 июля, и перевалил за этот рубеж. Однако пока не ясно, какие последствия грозят Гаглоеву, если сигарета была найдена в июне, когда он еще считался несовершеннолетним. После ареста в квартире Гаглоева были проведены обыски. Японская полиция в итоге обнаружила там устройства для курения марихуаны и анаши, а также пакет с остатками конопляной соломки. Трубки для ее курения найдены также в его комнате в спортивном общежитии, передает ИТАР-ТАСС. Арестованный, как сообщается, уже признал свою вину и рассказал, что купил наркотик у «какого-то иностранца» в столичном квартале Роппонги. В этом месте сконцентрированы многочисленные дискотеки, ночные клубы и бары, некоторые из которых пользуются сомнительной репутацией. В соответствии с местным законодательством, Гаглоеву грозит условный или реальный тюремный срок от одного до пяти лет с принудительными работами. Пойманных с марихуаной иностранцев обычно также депортируют из страны с пожизненным запретом въезда в страну. Японская ассоциация сумо уже пообещала лишить россиянина членства в организации, если его вина будет доказана. Гаглоев дебютировал в японском сумо в мае 2005 года и за 2,5 года сумел сделать редкую по стремительности карьеру. Сейчас он - один из 15 иностранных борцов, выступающих в высшем дивизионе «макуути». Сослан заслужил также славу спортсмена с вспыльчивым характером. В мае этого года Японская ассоциация сумо сделала россиянину выговор за то, что в порыве чувств после поражения он сломал полку в душевой кабинке.