Хиддинк: Хотел вызвать игроков молодежной сборной

Главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк на предматчевой пресс-конференции рассказал о том, почему он не стал привлекать в состав игроков молодежной сборной. «Матч против сборной Нидерландов лишь товарищеская встреча, однако, думаю нам предстоит игра против особенной команды. Мне как гражданину Нидерландов опять предстоит играть против команды своей страны, – цитирует Хиддинка корреспондент «Газеты.Ru» – Как вы могли заметить, в нашем составе нет особых изменений. Я хотел вызвать некоторых игроков молодежной сборной, но в среду у них очень важный матч против Испании. Из нашего основного состава не смогут сыграть два футболиста, травмированы Билялетдинов и Анюков. Я заменил их не игроками молодежной сборной, а игроком «Сатурна» Воробьевым, сейчас к матчу готовятся 17 футболистов».