Самир Насри: Я счастлив выступать за "Арсенал"

Полузащитник "Арсенала" Самир Насри заявил, что счастлив выступать в составе "канониров", сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на французские СМИ. Напомним, в стартовом туре английской премьер-лиги французский футболист забил единственный гол в ворота "Вест Бромвича", который принес его команде победу. "В первый же мой день в "Арсенале" я понял, что попал в великий клуб. Я был очень удивлен степенью интенсивности тренировок и тем, как много времени Арсен Венгер уделяет отработке игры в пас. Мне идеально подходит атакующий стиль этой команды", - сказал Насри.