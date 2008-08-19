Правительство Индии наградило своего первого чемпиона ОИ

Денежной премии в размере 5млн рупий (около $120тыс) удостоен по решению правительства Индии первый в истории страны обладатель олимпийского «золота» в индивидуальном виде спорта Абхинав Биндра, сообщает «Газета.Ru». На Олимпиаде-2008 индийский спортсмен, которому в сентябре исполнится 25 лет, завоевал первое место в стрельбе из пневматической винтовки. Как официально объявлено сегодня министерством по делам спорта, торжественная церемония состоится 29 августа в президентском дворце Раштрапати Бхаван. Олимпийский чемпион, которого сотни миллионов индийских болельщиков по праву считают национальным героем, получит награду из рук главы государства – первой женщины-президента Индии Пратибхи Патил.