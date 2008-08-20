Исинбаева: Хочу стать матерью-героиней

Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева призналась, что ей понравились погодные условия в Пекине. «Такого не запланируешь. Я настраивалась вообще пройти с нулями все четыре высоты. Трудно осмыслить то, что со мной произошло. Последний этап моей подготовки к Пекину проходил в Японии вместе со шведской командой. Там было жарче, чем в Пекине, а меня стращали духотой и смогом. А здесь все чудно. За выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде следила краем уха. Я всегда сильно переживаю, когда смотрю телевизор. Боюсь, что на себя эмоций не хватит. Поэтому ничего не смотрела, ни с кем не созванивалась. Мой тренер Виталий Петров проводил для меня краткие политинформации. В Пекине пробуду до 24 августа. Я здесь в первый раз, и мне очень нравится. Хочу походить по магазинчикам, накупить сувениров, на Великую Китайскую стену взобраться, увидеть Запретный город. Впереди встречи, мероприятия, потом на два дня заеду в Монако — и снова в бой. В этом сезоне мне предстоит еще пять стартов, ну а потом домой, в Волгоград, – отдыхать. Мне лучше на трибунах на других соревнованиях не появляться, вы же видите, как народ реагирует. И сама ничего не увижу, и другим зрителям буду мешать. Я не жалуюсь, где еще встретишь такую любовь людскую? О какой новой высоте сейчас мечтаю? Хочу стать матерью-героиней», – сказала Исинбаева в интервью «Советскому спорту».