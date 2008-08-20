Формула-1. Райкконен: Постараюсь выиграть Гран-при Европы

Действующий чемпион мира Кими Райкконен накануне Гран-при Европы надеется, что ему удастся найти верные настройки, хорошо выступить в квалификации и бороться за Большой приз. «В Валенсии очень важно хорошо начать гоночный уик-энд. Надеюсь, проблем не будет, чтобы было время найти оптимальные настройки, особенно для квалификации, которая будет играть ключевую роль, хотя я думаю, что на этом треке будут возможности для обгонов. Если будет жарко, то это должно помочь «Феррари». Как в Монреале, в Валенсии понадобится удача, только я надеюсь, Гран-при для меня завершится не так, как канадский. Буду бороться до конца и постараюсь выиграть. Этот сезон демонстрирует, что никогда нельзя сдаваться. В нескольких гонках все пошло не так, но по тем или иным причинам мне удавалось набрать очень важные очки. Мое положение после Венгрии улучшилось по сравнению с ситуацией до гонки – ничего не потерял. Но нужно выступать лучше и стабильнее. Полагаю, исход чемпионата решится в упорной борьбе, поскольку «Феррари» и «Макларен» выступают на равных и три гонщика претендуют на титул», – сказал Кими, сообщает СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на официальный сайт команды.