Олимпиада-2008. Боксер покусал соперника и был дисквалифицирован

Таджикский боксер Джахон Курбанов, выступающий в весовой категории до 81 кг, укусил за плечо казаха Еркебулана Шыналиева во время боя 1/4 финала олимпийского турнира. Инцидент произошел в концовке третьего раунда. Такое неспортивное и неолимпийское поведение вынудило рефери поединка дисквалифицировать боксера. К моменту остановки поединка казахстанский спортсмен вел по очкам со счетом 12:6. Особую пикантность случаю придало то, что на бое присутствовал бывший чемпион мира по профессиональному боксу Эвандер Холифилд. Именно он в июне 1997 года испытал на себе всю мощь челюстей Майка Тайсона, который во время чемпионского боя откусил оппоненту кусок уха, сообщает СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на агентство «Белта».