Кличко: Я отказался ехать на Олимпиаду комментатором

Чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко рассказал о своих впечатлениях от Олимпиады в Пекине. О посещении Игр: «Желание есть огромное. К сожалению, нет времени. Буду наблюдать по телевизору. Смотрел открытие. Класс! Кстати, у меня было предложение от немецкого телевидения поехать комментатором. Но отказал, не получается в эти сроки». О Вячеславе Глазкове: «У К2 есть большой интерес работы с Глазковым. Вячеслав выступает в супертяжелом весе, и мы ставим на него. Не деньги, а надежды. Думаю, что у него есть все шансы получить медаль. И даже «золотую». После этого мы предложим ему сотрудничество: перейти в профи, работать с К2 East. Это и его желание. А вообще искренне болею за всех в команде. И у кого больше шансов на медаль, сказать тяжело». О личном олимпийском опыте: «Для меня те Игры 1996 года… Ой, как давно уже это было! Но есть, что вспомнить. У меня шансов вроде бы вообще не было, когда ехал на Олимпийские игры. Выступал не в своем весе, а в весе брата. Я был в 91 кг, он в супертяжелом. Виталий тогда получил лицензию, но был дисквалифицирован. Я поехал в его категории и этому был рад, потому что мне не нужно было «догонять» вес, сгонять килограммы. И так получилось, что я выиграл, хотя до Олимпиады об этом даже не думал. Еще запомнилось, как Сергей Бубка нес флаг на открытии. А я — на закрытии. Или как Мохаммед Али зажигал огонь, тогда он был в сравнительно хорошей физической форме, несмотря на болезнь. Мне все было интересно, мне было только 20 лет. Сравнивать открытия в Атланте и сейчас тяжело, они разные. Хотя по телевизору лучше смотрелось в Пекине». Об азиатской кухне: «В Китае нет, был в Гонконге. Тогда он еще был не китайским, а британским. В декабре 96-го Гонконг перешел к Китаю, а я был там в октябре. Это был отдых после Олимпийских игр. Чистый туризм. Я, Виталий был и компания друзей. Что запомнилось? Много китайцев! А сам город, думаю, на Китай не похож, отпечаток британский чувствуется. Первое удивление — еще когда заходили на посадку, думал, приземляемся на воду! Посадочная полоса начинается в море. Запомнился огромный Будда, храм на одном из островов, которых полно вокруг Гонконга. Кухня великолепная, дары моря — на рынке можно увидеть все что угодно. И что меня поразило – они едят тухлые яйца. Куриные, закапывают их в землю и держат там три года. Потом откапывают — и на стол. Вы не можете себе представить, какой омерзительный запах от этого яйца! Оно уже зеленое, полужеле. Но там считается деликатесом. Некоторые из нашей группы рискнули, говорят, ничего. Я — нет, спасибо, мне запаха хватило», – рассказал Кличко газете «Сегодня».