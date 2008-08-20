Обвиняемого в убийстве боксера выпустили из-под стражи

Суд изменил меру пресечения боксеру Роману Романчуку, который обвиняется в убийстве 22-летнего жителя Владивостока Олега Мешкова, сообщает агентство РИА Новости. Романчук, ранее находившийся под подпиской о невыезде, теперь сможет выйти на свободу, лишь внеся залог в 1 миллион рублей. Как сообщает Интерфакс, следствие ходатайствовало о заключении Романчука, который проходит лечение в одной из больниц Владивостока, под стражу. В ходатайстве суд отказал, но, признав тяжесть преступления, изменил меру пресечения. Ссора между Романчуком и Мешковым произошла утром 28 июля на центральной площади Владивостока. Мешков выстрелил в боксера из травматического пистолета "Оса", попав тому в висок, после чего Романчук отобрал оружие и выстрелил в ответ. В результате полученного ранения Мешков скончался в больнице через два дня. Романчук находится в больнице в тяжелом состоянии: врачи зафиксировали у него ушиб головного мозга, контузию и ряд других травм. 4 августа, по данным "Интерфакса", Романчуку было предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Если вина спортсмена будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.