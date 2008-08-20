Олимпиада-2008. Блонская попалась на допинге и лишена серебряной медали

Украинская спортсменка Людмила Блонская, серебряный призер соревнований в семиборье, попалась на допинге. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на L'Equipe, в ее крови был найден анаболический стероид. Таким образом, серебряная медаль будет вручена американке Хилеас Фаунтэйн, а бронза – россиянке Татьяне Черновой. Блонская стала пятой спортсменкой на нынешней Олимпиаде, дисквалифицированной за допинг. Ранее не прошли допинг-контроль испанская велогонщица Мария Изабель Морено, северокорейский стрелок Ким Йонг Су, вьетнамская гимнастка До Тхи Нганг Тхуонг и греческая бегунья Фани Халкиа.