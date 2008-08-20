Олимпиада-2008. Роналдиньо: Я сильно разочарован и подавлен

Полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо рассказал о своих чувствах после поражения от команды Аргентины в полуфинале олимпийского турнира. «Сейчас нет ничего, что могло бы меня развеселить, я очень сильно разочарован и подавлен. Я не знаю почему, но на Олимпийских играх Бразилия всегда терпит неудачу. Я чувствую себя нормально, теперь нам нужно сосредоточиться и думать о матче за бронзу против сборной Бельгии, я самый взрослый игрок в команде и должен помочь остальным», – приводит слова футболиста goal.com