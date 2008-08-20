Кличко: Мы сделали предложение Поветкину. Ждем ответа.

Чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко рассказал о делах, которыми занимается в период между боями, и переговорах с представителями обязательного претендента на один из своих чемпионских поясов россиянина Александра Поветкина. О делах: «Наверстываю то, что откладывал. Подготовка к бою длится восемь недель, это время мне нужно заниматься спортом. Накапливаются вопросы, которые нужно решить. Плюс сейчас идут переговоры с лагерем Поветкина, его промоутером Зауэрландом, А после поединка с Томпсоном проводили анализ боксерского вечера. Какая наша доходная часть была, какая расходная, что хорошо получилось и что не очень. Какие минусы? У меня синяк под глазом, это был минус! А в целом, считаю, все прошло замечательно. Это не первый боксерский вечер, который проводила К2. Думаю, публика была довольна, люди хорошо отдохнули. И важно то, как закончился поединок. Когда Томпсон упал и жаловался на свои колени, и что там у него еще болело, я боялся, что рефери может остановить бой. Но хорошо, что он продолжил. Эта точка, которая была поставлена в 11-м раунде, была важна для меня. Особенно после поединка с Ибрагимовым». Об отдыхе: «На следующей неделе после боя провел день на Северном море, в Германии. Это был день кайтсерфинга! Еще в гольф играю с ребятами из К2, на что-нибудь, это ж соревнование! Например, на 100 евро, или, кто проигрывает, тот платит за ужин. За последний месяц один раз победил, один раз вничью закончили. А в прошлую пятницу играл на благотворительном турнире возле Гамбурга, организованном Францем Беккенбауэром, его фондом. Я играл с Францем и взял на турнире первое место, такого у меня еще не было! Был один раз на втором месте в турнире формата «любители плюс профи». А тут получил кубок!» О переговорах с лагерем Поветкина: «Мы сделали предложение и ждем ответ от Зауэрланда. Которого пока нет и не знаю когда будет. Мы должны договориться в течение четырех недель. Уже прошли две. Если мы не договоримся, придется идти в так называемый Purse bid, аукцион промоутеров. Назначаются дата и места куда они съезжаются с конвертами. В них листок с именем промоутера и суммой. В присутствии людей из IBF конверты вскрываются, и у кого сумма больше, тот получает все права на проведение поединка». О ситуации с боем Виталий Кличко – Сэмюэл Питер: «Ситуация хорошая. Пока ничего не скажу, будет официальное заявление — где, когда, как и почему», – рассказал Кличко газете «Сегодня».