Олимпиада-2008. Блонской грозит пожизненная дисквалификация

Проба А украинской спортсменки Людмилы Блонской, которая стала серебряным призером соревнований в многоборье, дала положительный результат на наличие запрещенных препаратов. Если проба Б также окажется положительной, бронзовую медаль Олимпийских игр получит россиянка Татьяна Чернова, которая финишировала с четвертым результатом. Ситуацию специальному корреспонденту агентства «Весь спорт» прокомментировал президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак. «В соответствие с установленной процедурой, Международный олимпийский комитет проинформировал меня как президента международной федерации, что у одной из спортсменок – Людмилы Блонской, положительная проба А, – подтвердил Диак. – Сегодня будет вскрыта проба Б, завтра, 21 августа, состоятся слушания. До тех пор я не могу ничего комментировать и как-либо высказывать свое мнение. Кроме того, что я сказал, на любые вопросы по этому делу пока я обязан отвечать «не знаю». Напомним, Людмила Блонска однажды уже была дисквалифицирована за применение допинга – в 2003 году. Если проба Б также даст положительный результат, Блонской грозит пожизненная дисквалификация».