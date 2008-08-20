«Золотым» олимпийцам-армейцам Ехануров даст по квартире

Каждому армейскому спортсмену, завоевавшему золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине, Министерство обороны Украины предоставит квартиру. Об этом заявил министр обороны Украины Юрий Ехануров во время рабочей поездки в Севастополь. Юрий Ехануров отметил, что среди всех золотых медалей, которые есть на сегодня в активе национальной сборной Украины на Олимпиаде, три завоевали представители спортивных клубов Вооруженных Сил Украины, передает «УНИАН». "Наши армейские спортсмены тренируются в сложных условиях, но достойно представляют государство на международной арене. Очень хотел бы, чтобы таких атлетов было побольше. Я принял решение каждому олимпийскому чемпиону предоставить квартиру, и сейчас решается вопрос о поощрении серебряных и бронзовых призеров, представляющих армейский спорт", - сказал глава оборонного ведомства.