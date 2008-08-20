Моуринью посетит матч Беларусь - Аргентина

Главный тренер итальянского «Интера» Жозе Моуринью попросил билеты на матч Беларусь - Аргентина, который состоится сегодня в Минске, сообщает «Спорт.com.ua». Накануне матча представители итальянского «Интера» попросили предоставить четыре VIP-места на стадионе «Динамо». Самый богатый тренер мира, получающий 9 миллионов евро в год, решил пожаловать в Минск вместе с администрацией клуба: спортивным директором и менеджерами. - Они попросили заказать автобус, но дату и время прибытия не сообщили, - сказал «Комсомолке» директор «АБФФ - Путешествие» Андрей Бобрицкий. - К сожалению, больше ничего о визите нам неизвестно.