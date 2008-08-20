"Милан" купит у "Челси" Ивановича вместе с Шевченко?

У "Милана" вновь появилась заинтересованность в приобретении форварда "Челси" Андрея Шевченко. При этом два клуба продолжают переговоры о переходе экс-защитника "Локомотива" Бранислава Ивановича. Не исключено, что вопрос о возвращении бывшего снайпера красно-черных был поднят на встрече владельца "Милана" Сильвио Берлускони и владельца "Челси" Романа Абрамовича, которая состоялась на Сардинии. Хотя обсуждать стороны должны были лишь трансфер серба, скорее всего, Берлускони и Абрамович не ограничились только этим, информирует «Спорт Экспресс». Босс миланцев никогда не скрывал желания вновь увидеть Шевченко в своем клубе. Сам игрок признавался, что Берлускони стал для него "вторым отцом". При этом в Италии обсуждают еще один вариант с переходом украинца: арендовать его не против "Сампдория". Однако если нападающий и вернется на Апеннины, то почти точно в "Милан". Переговоры по трансферу Ивановича зашли в тупик после того, как "Челси" отказался включить в арендный договор пункт о возможности продажи защитника в конце сезона. Не исключено, что "Милан" все-таки потратится на сербского защитника, если при этом у него появится возможность арендовать Шевченко.