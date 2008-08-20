"Сток Сити" может приобрести у "Локо" Драмана

Ганский вингер "Локомотива" Хамину Драман близок к переходу в "Сток Сити", сообщает «Спорт Экспресс». В российский клуб полузащитник перебрался год назад, а до этого выступал за "Црвену Звезду" и "Генчлербирлиги". Новичок английской премьер-лиги примет решение о приобретении 22-летнего Драмана только после просмотра. При этом пока не известно, приобретет ли "Сток" ганца или арендует. По одним данным, "Локо" расстанется с футболистом только на сезон, по другим - хавбек уже этим летом подпишет полноценный 3-летний контракт.