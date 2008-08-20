Динамо и Днепр на празднике Челси: Динамовцы летят в Лондон

Во время летнего межсезонья ученики ДЮФШ «Динамо» им. Валерия Лобановского не остаются без дела, информирует «Спорт.com.ua». Интересные подробности о жизни самых младших динамовцев рассказал старший тренер футбольной школы Анатолий Крощенко: - В ближайшее время у нас запланирован ряд турниров. На один из них ребята 1994-го года рождения едут в Англию. Лондонский «Челси» организовывает праздник, в рамках которого состоятся соревнования футболистов. Нашими соперниками станут детские команды днепропетровского «Днепра» и «Челси». Во время жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в швейцарском Ньоне президенты наших команд согласились помочь руководству «Челси» в организации праздника. Все документы уже оформлены, так что послезавтра летим в столицу Англии. Также детей нашей школы приглашают на турниры в Санкт-Петербург, Новороссийск и Тольятти. Они состоятся в сентябре-октябре. Но участие в этих соревнованиях пока находится в стадии обсуждения, так как многое зависит от уровня команд-соперников и финансовых расходов. Вне зависимости от выездов на международные турниры, наши ребята в Киеве продолжают тренироваться и готовиться к чемпионату Украины, который стартует 6-го сентября.