Эксперты УЕФА проверили стадионы Украины

18-19 августа с целью инспектирования хода подготовки к финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине пребывала экспертная группа во главе с руководителем департамента УЕФА по стадионам и безопасности Марком Тиммером. Целью их визита было изучение состояния строительства новых и реконструкции действующих стадионов в принимающих городах. 19 августа эксперты ознакомились с ходом реконструкции НСК «Олимпийский», где планируется проведение финального матча Евро-2012. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы министерства по делам семьи, молодежи и спорта. В тот же день вниманию экспертов УЕФА был представлен проект реконструкции стадиона. Его презентацию провела немецкая компания GMP, с которой был подписан договор на выполнение проектных работ по реконструкции НСК «Олимпийский». Во время презентации министерством по делам семьи, молодежи и спорта были представлены графики выполнения первоочередных работ по реконструкции «Олимпийского». В частности, эксперты УЕФА были проинформированы, что уже проведены топогеодезические и геологические изыскания, демонтированы два свето-информационных табло, чашу олимпийского огня, завершаются работы по демонтажу сидений, первой осветительной опоры, начат демонтаж второй осветительной опоры и репортажно-информационного комплекса, продолжаются работы по демонтажу торгово-развлекательного комплекса «Троицкий». Эксперты УЕФА также получили исчерпывающие ответы о процедуре финансирования всех этапов реконструкции стадиона. Подводя итоги презентации, Марк Тиммер отметил качественное продвижение проекта реконструкции НСК «Олимпийский» за последний месяц. Он дал ряд рекомендаций в плане всех требований УЕФА к стадионам класса «элит», которые необходимо учитывать во время реконструкции. Глава экспертной группы подчеркнул, что обновленный НСК «Олимпийский» должен отвечать всем требованиям УЕФА для проведения матчей финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.