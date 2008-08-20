Евро-2012: Львов не хочет строительства стадиона за счет городской казны

Общественные организации Львова инициируют референдум об отказе от проведения в городе матчей Евро-2012. Как сообщает СПОРТ.СЕГОДНЯ.UA, поводом для такого решения стал спор вокруг строительства нового стадиона на средства города. "Жители Львова не желают строительства стадиона за бюджетные средства, когда узнают, что эти деньги могут быть использовать на дороги, детские сады и больницы", заявили члены Общественного форума Львова. Представители форума обнародовали результаты опроса населения Львова, согласно которому 60% жителей выступили против строительства стадиона за деньги города. Опрос проводился в понедельник, 18 августа, с 10:30 до 15:00 с помощью специальных электронных табло, которые разместили в разных районах Львова. Как сообщается, всего опросили 3 269 респондентов Ранее депутаты горсовета согласились предоставить финансовые гарантии под строительство стадиона и выделить 80 млн гривен для начала работ. Однако, как сообщил активист Общественного форума Львова Теодор Дякив, во Львове нет необходимых для проведения Евро-2012 условий, поэтому следует отдать это право городам-дублерам. В связи с этим, Общественный форум Львова требует, чтобы в ближайшее время было проведено соответствующее социологическое исследование, а после обнародования результатов городские депутаты приняли адекватное решение. Как сообщалось, 18 августа во Львове начали подготовительные работы на месте строительства стадиона к Евро-2012. Проект стадиона на 33 тысячи мест уже прошел согласование Укргосэкспертизы и других разрешительных учреждений. Сдача стадиона запланирована на июль 2010 года.