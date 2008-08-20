Шевченко снова заиграет в «Милане»

Сегодня итальянское издание Gazzetta dello Sport передало информацию в «Спорт.com.ua» о том, что состоялся решающий раунд переговоров между фактическими владельцами лондонского «Челси» и итальянского «Милана». В их процессе Сильвио Берлускони все же убедил Романа Абрамовича дать согласие на годичную аренду Андрея Шевченко в «Милан». В новом арендном соглашении Шева согласился со значительным уменьшением своей зарплаты. В Милане уже массово начался выпуск футболок с фамилией Шевченко и 76 номером, выбранный Андреем и означающий год его рождения. Андрей сначала хотел вернуть свой любимый 7-й номер, но ему мягко намекнули, что он уже не в праве командовать, а под семеркой будет продолжать свои выступления бразилец Пато.