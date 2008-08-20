Андрей Пятов: Команды достойны друг друга

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов один из футболистов, которые могут выйти сегодня в контрольной игре сборных Украины и Польши. Корреспондент официального клубного сайта пообщался с «горняцким» сборником. - Андрей, кто, на твой взгляд, фаворит в сегодняшней паре Украина - Польша? - Думаю, фаворита не стоит выделять. Команды достойны друг друга. - Действия сегодняшнего соперника уже анализировали? - Конечно. Ко всему, совсем недавно был чемпионат Европы, на котором можно было воочию понаблюдать за манерой игры польской сборной. Поэтому какое-то представление об этой команде у нас есть. - Какие есть козыри у нашей сборной в матче с польской? - Говорить о каких-то козырях я не люблю. Поле все покажет. Есть свои плюсы и минусы у каждой из команд. В нашей сборной сейчас период формирования состава, стиля игры. Также, впрочем, как и у польской. Тренерам нужно вводить молодежь. - Какова обстановка в расположении сборной? - Давно со многими ребятами не встречались: есть масса предметов для разговоров, обсуждений. Обстановка в стане сборной доброжелательная. А разве могло быть иначе? - У «Шахтера» сейчас довольно насыщенный календарь. Как это сказывается на физической подготовленности? - Мы уже привыкли, вошли в определенный ритм. Такой же график был и в прошлом году. - Алексей Михайличенко определился со стартовым составом? - Еще нам стартовый состав не объявляли. «Спорт.com.ua»