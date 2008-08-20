Фанаты «Ромы» напали на Галлиани

В среду состоялись похороны президента «Ромы» Франко Сенси, который скончался в ночь на 18 августа, сообщает «Спорт.com.ua». На церемонии погребения присутствовали родные и близкие Сенси, тысячи поклонников римского клуба и все футболисты команды. Винченцо Монтелла произнёс слова о заслугах усопшего, а Франческо Тотти и Лучано Спаллетти несли гроб во время траурной церемонии. Почтительная атмосфера была испорчена группой беспредельщиков, попытавшихся напасть на вице-президента «Милана» Адриано Галлиани, однако не сумевших сделать этого из-за вовремя подоспевшей к месту происшествия охраны. По информации итальянских СМИ, нападающими людьми были болельщики «Ромы», недовольные присутствием на траурной церемонии Галлиани, который никогда не был другом Сенси.