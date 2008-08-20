Вопрос о переходе Аршавина в «Тоттенхэм» закрыт

Сегодня на официальном сайте «Зенита» было опубликовано официальне заявление клуба по поводу трансфера Андрея Аршавина, сообщает «Спорт.com.ua». «На протяжении последнего времени футбольный клуб «Зенит», по просьбе нападающего клуба Андрея Аршавина, вел переговоры с футбольным клубом «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) о возможном трансфере. Согласно договоренностям, клуб из Великобритании до 18 августа 2008 года должен был направить свои предложения, по вопросам не согласованным сторонами на предварительном этапе. Однако до настоящего времени данные предложения «Зенит» не получил. Учитывая, окончание сроков дозаявочной компании, а также тот факт, что неопределенность ситуации не позволяет клубу своевременно подыскать замену Андрею Аршавину, футбольный клуб «Зенит» считает вопрос о переходе футболиста в «Тоттенхэм» закрытым», - говорится в заявлении