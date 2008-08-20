Матч Россия-Нидерланды будут охранять более двух тысяч милиционеров

Более двух тысяч сотрудников правоохранительных органов обеспечат безопасность на товарищеском футбольном матче сборных команд России и Нидерландов, который состоится в среду в 21.00 на столичном стадионе «Локомотив», сообщил представитель управления информации ГУВД Москвы. «2240 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск обеспечат правопорядок и безопасность на товарищеской встрече сборных России и Нидерландов. Около стадиона «Локомотив» уже дежурят усиленные наряды милиции», - сказал представитель ГУВД. Он отметил, что координировать действия сил правопорядка на футболе будет оперативный штаб ГУВД, в который войдут представители Минздрава и МЧС Москвы, сообщает «Газета.Ru».