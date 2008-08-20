Олимпиада-2008. Болт взял золото на 200-метровке и поставил мировой рекорд

В среду на Олимпиаде в Пекине прошли финальные соревнования по легкой атлетике у мужчин в беге на 200 метров. Усэйн Болт из Ямайки победил в забеге, установив новый мировой рекорд - 19.30 секунды, сообщает «Газета.Ru». Ранее Болт победил на 100-метровке, также показав лучшее время планеты. Вторым финишировал американец Спирмон Уоллэс, однако он был дисквалифицирован за пересечение чужой беговой дорожки. Серебро досталось Хуранди Мартине из Нидерландских Антиллов (19.82). Бронза у американца Шона Кроуфорда - 19.96