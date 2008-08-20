Олимпиада-2008. 20 августа. Все медали дня

Завершился 12-й соревновательный день Олимпиады-2008. В командном зачете, по-прежнему, на первом месте Китай, на втором – США и на третьем - Великобритания. Россия на шестой позиции. Украина замыкает топ-10, имея в своем активе 18 наград, из который, 5 – золотых, 5 – серебряных и 8 - бронзовых. Плавание. Женщины. 10 км, открытая вода 1. Лариса Ильченко (Россия) 2. Кери-Энн Пейн (Великобритания) 3. Кассандра Паттен (Великобритания) Парусный спорт. Женщины. Класс «RS:X» 1. Цзянь Инь (Китай) 2. Алессандра Сенсини (Италия) 3. Брайони Шоу (Великобритания) Парусный спорт. Мужчины. Класс «RS:X» 1. Том Эшли (Новая Зеландия) 2. Жульен Бонтемп (Франция) 3. Шахар Зубари (Израиль) Синхронное плавание. Женщины. Дуэты 1. Анастасия Давыдова/Анастасия Ермакова (Россия) 2. Андреа Фуэнтэс/Джемма Менгуаль (Испания) 3. Сахо Харадо/Эмико Судзуки (Япония) Вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 66 кг 1. Рамазан Шахин (Турция) 2. Андрей Стадник (Украина) 3. Отар Кушишвили (Грузия) 3. Сушил Кумар (Индия) Вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 74 кг 1. Бувайсар Сайтиев (Россия) 2. Сослан Тигиев (Узбекистан) 3. Мурад Гайдаров (Белоруссия) 3. Кирилл Терзиев (Болгария) Софтбол. Матч за 3-е место 3. Япония Легкая атлетика. Женщины. Метание молота 1. Оксана Менькова (Белоруссия) 2. Йипси Морено (Куба) 3. Чжан Вэньсю (Китай) Тхэквондо. Женщины. Весовая категория до 49 кг 1. У Цзинюй (Китай) 2. Буттри Пьедпонг (Тайланд) 3. Далия Контрерас Ривейро (Венесуэла) 3. Дайнеллис Монтехо (Куба) Тхэквондо. Мужчины. Весовая категория до 58 кг 1. Гильермо Перез (Мексика) 2. Юлис Мерседес (Доминиканская Республика) 3. Му Ен Чу (Тайвань) 3. Ромулла Никпаи (Афганистан) Легкая атлетика. Мужчины. 200 м 1. Усэйн Болт (Ямайка) 2. Чуранди Мартина (Голландские Антильские острова) 3. Шон Кроуфорд (США) Легкая атлетика. Женщины. 400 м с барьерами 1. Мелани Уокер (Ямайка) 2. Шина Тоста (США) 3. Таша Денверс (Великобритания)