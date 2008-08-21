Футбол. Товарищеские матчи. Результаты всех игр

21 августа 2008, 10:10

Состоялись товарищеские встречи по футболу. В числе прочих, это матчи сборных Украины и Польши, России и Голландии и др. Их результаты: Украина – Польша – 1:0 (1:0) Гол: 1:0 – Кравченко (45+1). Россия – Голландия – 1:1 (0:1) Голы: 0:1 – ван Перси (24), 1:1 – Зырянов (78, пенальти). Дания – Испания – 0:3 (0:0) Голы: 0:1 – Х.Алонсо (50), 0:2 – Хави (74), 0:3 – Х.Алонсо (90). Италия – Австрия – 2:2 (1:2) Голы: 0:1 - Погатец (15), 0:2 – Янко (39), 1:2 – Джилардино (45+1), 2:2 – Окзан (66, автогол). Англия – Чехия – 2:2 (1:1) Голы: 0:1 – Барош (22), 1:1 – Браун (44), 1:2 - Янкуловски (48), 2:2 – Д.Коул (90+2). Германия – Бельгия – 2:0 (0:0) Голы: 1:0 – Швайнштайгер (59, пенальти), 2:0 – Марин (77). Швеция – Франция – 2:3 (1:1) Голы: 1:0 – Ларссон (5), 1:1 - Бензема (18), 1:2 – Гову (61), 1:3 – Гову (77), 2:3 – Челлстерм (85, пенальти). Эстония – Мальта – 2:1 (1:1) Голы: 0:1 – Аццопарди (9), 1:1 – Пурье (21), 2:1 – Опер (51). Финляндия – Израиль – 2:0 (1:0) Голы: 1:0 – Юханссон (43), 2:0 – Юханссон (88). Венгрия – Черногория – 3:3 (1:1) Голы: 1:0 – Прискин (29), 1:1 – Йоветич (45, пенальти), 1:2 – Вукчевич (52), 2:2 – Хайнал (56), 2:3 – Йоветич (69), 3:3 – Хайнал (88, пенальти). Белоруссия – Аргентина – 0:0 (0:0) Литва – Молдавия – 3:0 (1:0) Голы: 1:0 – Пошкус (24), 2:0 – Пошкус (60), 3:0 – Данилявичюс (63). Норвегия – Ирландия – 1:1 (0:1) Голы: 0:1 – Кин (44), 1:1 – Региниуссен (61). Румыния – Латвия – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – Дикэ (51). Турция – Чили – 1:0 (1:0) Гол: 1:0 – Хамит Алтынтоп (45). Босния и Герцеговина – Болгария – 1:2 (0:1) Голы: 0:1 – Бербатов (25), 0:2 – Бербатов (57), 1:2 – Ибричич (59). Словакия – Греция – 0:2 (0:0) Голы: 0:1 – Гекас (60), 0:2 - Гекас (80). Албания – Лихтенштейн – 2:0 (2:0) Голы: 1:0 – Хика (3), 2:0 – Капллани (18). Словения – Хорватия – 2:3 (1:1) Голы: 1:0 – Шулер (4), 1:1 – Ракитич (37), 2:1 – Шишич (59), 2:2 – Срна (60, пенальти), 2:3 – Ракитич (64). Швейцария – Кипр – 4:1(2:1) Голы: 1:0 – Стокер (8), 2:0 – Х.Якин (27), 2:1 – Макридес (36), 3:1 – Неф (72), 4:1 – Фонлантен (80). Люксембург – Македония – 1:4 (0:3) Голы: 0:1 – Пандев (6), 0:2 – Граздановски (33), 0:3 – Пандев (45), 0:4 – Наумоски (49), 1:4 – Китенге (73). Шотландия – Северная Ирландия – 0:0 (0:0) Уэльс – Грузия – 1:2 (1:0) Голы: 1:0 – Иствуд (17), 1:1 – Кения (67), 1:2 – Готсиридзе (90). Исландия – Азербайджан – 1:1 (0:0) Голы: 0:1 – Рамим (48), 1:1 – Стейнссон (58). Португалия – Фарерские острова – 5:0 (1:0) Голы: 1:0 – Мартинс (23), 2:0 – Симау (48), 3:0 – Дуда (86), 4:0 – Бруну Алвеш (89), 5:0 – Нани (90).

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