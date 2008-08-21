Олимпиада-2008. Двух призеров в беге на 200 м лишили медалей

Чуранди Мартина лишен серебряной медали в беге на 200 метров на Олимпиаде в Пекине из-за дисквалификации. Как сообщает Reuters, результат представителя Антильских островов аннулирован из-за того, что спортсмен по ходу дистанции заступил на чужую беговую дорожку. Таким образом, американец Шон Кроуфорд поднялся в итоговом протоколе с третьей строчки на вторую, а бронзовым призером объявлен его соотечественник Уолтер Дикс. В этом же забеге ранее за то же самое нарушение был аннулирован результат американца Уоллеса Спирмона, который пересек финишную черту третьим. Олимпийским чемпионом в этом виде программы стал представитель Ямайки Усэйн Болт, установивший новый мировой рекорд.