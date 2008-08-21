Китай депортировал иностранцев, спекулировавших билетами на Олимпиаду

Китай депортировал группу иностранцев за спекуляцию билетами на Олимпиаду-2008, пишет в четверг издание "Чайна дейли", о гражданстве высланных из страны не сообщается. По информации газеты, в минувшие выходные пекинская полиция задержала 276 человек, продававших билеты с рук по завышенным ценам. Из них 37 оказались приезжими из-за рубежа. "Восемнадцати иностранцам либо урезан срок пребывания в Китае, либо приказано покинуть страну. Еще семеро будут заключены под стражу. Остальные получили предупреждения и штрафы", - цитирует "Чайна дейли" представителя пекинского управления общественной безопасности Чжан Сяогуана. Известно, что один из зарубежных спекулянтов - гражданин Италии, который пытался сбыть 130 билетов на олимпийские состязания по завышенной в три раза цене. Он признал свою вину и в качестве наказания пробудет под стражей пять дней. Всего за минувшие выходные сотрудники правоохранительных органов изъяли у спекулянтов 613 билетов.