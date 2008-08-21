Наставника сборной Сербии уволили за провал на Олимпиаде

Главный тренер сборной Сербии по футболу Мирослав Джукич уволен за неудачное выступление его подопечных на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. На посту наставника команды Джукича сменил бывший тренер "Барселоны" и мадридского "Реала" Радомир Антич. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на немецкое агентство DPA. На Играх в Пекине Сербия выступала в группе A и заняла последнее место. Сербы уступили Аргентине (0:2) и Кот-д'Ивуару (2:4). Единственное очко в турнире подопечные Джукича набрали в матче с Австралией, закончившемся вничью 1:1. Антич заключил с Футбольной ассоциацией Сербии (FAS) контракт на два года. Под руководством 59-летнего специалиста сербы попытаются квалифицироваться на чемпионат мира 2010 года. Отметим, Джукич считается одним из претендентов на пост главного тренера московского "Спартака", который стал вакантным после отставки Станислава Черчесова.