Вице-премьер России просит «Зенит» отпустить Аршавина

Вице-премьер РФ Сергей Иванов считает, что руководство петербургского футбольного клуба "Зенит" должно отпустить игрока сборной России Андрея Аршавина за границу, назначив за него более реальную, а не завышенную цену. "Мое личное мнение - не как вице-премьера, а как гражданина, таково: это ненормально. Считаю, Аршавин сделал для "Зенита" столько, что, раз он хочет, нужно отпустить его по разумной цене. Насколько я понимаю трансферный рынок, цена, в категоричной форме запрошенная "Зенитом" за Аршавина, чрезмерна", - сказал вице-премьер в интервью, опубликованном в четверг в газете "Спорт-Экспресс". Касаясь нынешнего турнирного положения "Зенита", Иванов высказал мнение, что действующему чемпиону России "аукнулся Кубок УЕФА". "Но все равно считаю, что выбор был сделан правильный. Кстати, не могу сказать, что ситуация в чемпионате для "Зенита" безнадежна. Очевидно, что сказывается и нерешенность вопроса с Аршавиным", - цитирует вице-премьера Интерфакс. Высказался Иванов и в отношении другой его любимой команды. "В ЦСКА, полагаю, проблемы не столь серьезны. Да, ушел Жо, будет уходить Вагнер. Был определенный застой, без обновления не обойтись. Валерий Газзаев - очень сильный тренер, которого я знаю и уважаю. В объявлении владельцами клуба о его предстоящем уходе вижу больше плюсов, чем минусов. Успокоились игроки, с самого Газзаева снят огромный психологический стресс. Он нацелен на то, чтобы, прежде чем думать о будущем, по максимуму отработать этот сезон. Да, ЦСКА тоже играет нестабильно. Но все-таки чуть более стабильно, чем "Зенит", - считает Иванов.