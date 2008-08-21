Бокс. Валуева опустили в бассейн

Российский супертяжеловес Николай Валуев, который проводит в немецком Кинбауме заключительный этап подготовки к поединку за титул временного чемпиона по версии WBA против американца Джона Руиса, посетил по рекомендации своего тренера Александра Зимина бассейн. «Учитывая габариты Николая, ему очень полезно посещать бассейн. Ведь занятие в воде помогают телу лучше переносить высокие нагрузки», – сказал Зимин. Сам Валуев также отметил, что ему «очень нравится подобный способ релаксации», сообщает СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на немецкую газету Bild.