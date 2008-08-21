Олимпиада-2008. Дождь снова поломал график соревнований

Полуфинальные и финальные олимпийские заезды велогонщиков, выступающих в дисциплине ВМХ, перенесены на пятницу из-за разразившегося над китайской столицей сильного дождя. Оба комплекта наград у мужчин и у женщин будут разыграны 22-го августа, сообщает официальный сайт Олимпиады-2008. По итогам квалификации лучшее время показали двукратный призер чемпионатов мира в этой дисциплине американец Майк Дэй (35,692) и вице-чемпионка мира-2008 француженка Анна-Каролин Шауссон (36,660). Напомним, что на прошлой неделе ряд олимпийских соревнований также был перенесен из-за плохой погоды.