Формула-1. Фаворитом Гран-при Европы является Хэмилтон

Аналитики букмекерской конторы William Hill считают пилота «Макларена» Льюиса Хэмилтона фаворитом предстоящего Гран-при Европы, который впервые пройдет по улицам Валенсии. Льюис Хэмилтон («Макларен») – 2/1 Кими Райкконен («Феррари») – 3,5/1 Фелипе Масса («Феррари») – 4/1 Хейкки Ковалайнен («Макларен») – 11/1 Роберт Кубица («БМВ-Заубер») – 26/1 Фернандо Алонсо («Рено») – 34/1 Ник Хайдфельд («БМВ-Заубер») – 51/1 Тимо Глок («Тойота») – 81/1 Ярно Трулли («Тойота») – 81/1 Марк Уэббер («Ред Булл») – 101/1 Нельсон Пике-младший («Рено») – 101/1 Себастьян Феттель («Торо Россо») – 126/1 Нико Росберг («Уильямс») –151/1 Дэвид Култхард («Ред Булл») – 151/1 Дженсон Баттон («Хонда») – 201/1 Рубенс Баррикелло («Хонда») – 201/1 Себастьян Бурдэ («Торо Россо») – 201/1 Казуки Накадзима («Уильямс») – 201/1 Адриан Сутиль («Форс-Индия») – 251/1 Джанкарло Физикелла («Форс-Индия») – 251/1.