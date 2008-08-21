Попова переизбрали в комиссию спортсменов МОК

В четверг Международный олимпийский комитет (МОК) объявил результаты выборов в комиссию спортсменов МОК, которые проходили в олимпийской деревне на Играх в Пекине. Членство в комиссии спортсменов и в МОК на следующие восемь лет подтвердил кандидат от России – четырехкратный олимпийский чемпион, первый вице-президент Всероссийской федерации плавания, председатель РФСО «Локомотив» Александр Попов, набравший вторую сумму голосов. Свое предпочтение ему отдали 1903 участника Олимпиады из 7830, которые проголосовали, сообщает «Весь спорт». В комиссию спортсменов МОК на Играх в Пекине выбирали четырех членов. Кроме Александра Попова туда прошли Мун Дае-сунг (Корея, таеквондо, 3230 голосов), Клаудиа Бокель (Германия, фехтования, 1836 голосов) и Юмилка Руиз (Куба, волейбол, 1571 голос). Из 10500 олимпийцев, принимающих участие в Играх в Пекине, проголосовали 7830 – 71,6 процент. Официальное представление членов комиссии спортсменов МОК состоится 24 августа, во время торжественной церемонии закрытия Игр в Пекине.