Олимпиада-2008. Из-за Болта по всей Ямайке парализовано движение

Двукратный олимпийский чемпион и рекордсмен мира на дистанциях 100 и 200 метров Усэйн Болт продолжает общаться с журналистами, пытающимися понять феномен 22-летнего бегуна с Ямайки. «На протяжении всего сезона я говорил, что двухсотметровка значит для меня очень многое. Как и мировой рекорд на этой дистанции. Хотя бы потому, что я мечтал о нем с раннего детства. Мне пока трудно сформулировать, чем стала эта неделя непосредственно для меня. Зато точно знаю, что она стала эпохальным событием у меня на родине. Только что разговаривал по телефону с премьер-министром Ямайки. Он рассказал, что уличное движение парализовано по всей стране, поскольку жители высыпали на улицы. Услышав об этом, я понял, что стал частью истории. Я знал, что способен показать 19,30 на двухсотметровке. Я доказывал это неплохими результатами на протяжении всего сезона. Тем не менее, понимал, что если я вообще в состоянии побить рекорд, то сделать это должен здесь, в Пекине. Уж очень быстрое на этом стадионе покрытие. И, выходя на дистанцию, знал, что оставлю на дорожке все силы. Пожалуйста, не передавайте слова Майкла Джонсона о том, что я способен выигрывать и 400 метров, моему тренеру, иначе он заставит меня бежать 400 метров прямо здесь. Возможно, я когда-нибудь и решусь попробовать себя на этой дистанции, но вам, ребята, не советую задерживать дыхание, пока я буду созревать. Когда смотрел повтор финиша, подумал: «Как же я крут!» Смотрел на себя и думал: «Ну ты, чувак, дал! Это ж надо так быстро проскакать!» Ничего более красноречивого от меня раньше завтрашнего дня даже не требуйте. Чем я питаюсь перед тем, как побить мировой рекорд, я вам уже рассказывал. Встал в 12, в столовую идти не хотелось, и моя массажистка принесла мне наггетсов. Я серьезно! Ну и на стадионе, ясное дело, еще наггетсов поел. Куда же я без них?» – цитирует Болта «Спорт Экспресс».