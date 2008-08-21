Лукас Нилл обдумывает предложение нового контракта с "Вест Хэмом"

Австралийский защитник ""Вест Хэма" Лукас Нилл близок к тому, чтобы заключить новое соглашение со своей командой, сообщает «Спорт Экспресс». С тех пор как футболист в январе 2007 года перешел в стан "молотобойцев" из "Блэкберна", он 46 раз выходил в основном составе лондонцев в матчах премьер-лиги. Ранее сообщалось, что игроком активно интересуется "Галатасарай". Однако сам футболист, который к тому же является капитаном "Вест Хэма", заявил, что не собирается менять клуб. "Формально мое соглашение истекает в следующем году. Однако я уже начал предварительные переговоры с руководством команды по поводу нового контракта. Я - капитан и лидер "молотобойцев". Планирую и дальше выполнять эти обязанности", - сказал Нилл.