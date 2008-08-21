Сразу четыре лошади из-за допинга отстранены от финала состязаний по конкуру

Четыре лошади и их наездники из Бразилии, Германии, Ирландии и Норвегии отстранены здесь сегодня от финала олимпийского турнира по конкуру в связи с обнаружением в организме животных следов запрещенного стимулирующего вещества – капсаицина. Об этом объявила Международная федерация конного спорта. Сегодня в Гонконге последний день конных состязаний в рамках пекинской Олимпиады. Финал по конкуру /преодоление препятствий/ пройдет этим вечером, как и планировалось, несмотря на штормовое предупреждение. К городу приближается тихоокеанский тайфун «Нури», который к этому часу находится отсюда на расстоянии 300 км в море и достигнет мегаполиса в пятницу, сообщает «Газета.Ru».